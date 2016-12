Super RTL 18:05 bis 18:55 Trickserie Tom und Jerry Scherben bringen Glück / Eine Broadway-Melodie / Tom fischt sich Ärger / Zwei Kleine gegen Tom / Tom USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Durch eine List erreicht Jerry, dass Tom des Hauses verwiesen wird. Nun hat die Maus die ganze Wohnung für sich allein. Doch ohne seinen Kontrahenten ist das Leben ganz schön langweilig! 2. Geschichte: Jerry ist gelangweilt von seinem Leben auf dem Land und macht sich auf den Weg nach New York um sein Glück am Broadway zu finden. Doch dort angekommen läuft alles schief und Jerry wünscht sich nichts sehnlicher als nach Hause zurückzukehren. 3. Geschichte: Tom möchte angeln gehen. Sein Ausflug verläuft allerdings nicht so wie geplant...anstatt eines leckeren Abendessens hat er nichts als Ärger an der Angel. 4. Geschichte: Jerry wird wieder einmal von Kater Tom gejagt. Auf der Flucht lernt Jerry einen kleinen Vogel kennen und freundet sich mit ihm an. Gemeinsam nehmen die zwei den Kampf gegen Tom auf. 5. Geschichte: Jerry kümmert sich rührend um Nibbelchen, ein kleines Mäuse-Waisenkind. Nibbelchen soll bei Jerry ein richtiges Festtagsmahl aufgetischt bekommen. Selbst Tom ist bereit, Nibbelchen etwas von seiner Milch abzugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6