Super RTL 14:50 bis 15:15 Trickserie Coop gegen Kat Die Geheimnisse des Eulensees / Der Eltern-Kind Schultag CDN 2009 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Das alljährliche Vater und Sohn Angelturnier findet am Eulensee statt. Aber nicht nur Dad ist mit Coop dabei. Auch Millie nimmt mit der alten Lady Munson teil. Und wo Millie ist, da ist Kat auch nicht weit. Und dass einige Wettbewerber die mythologische Bestie BongoBoingo, ein über 150 Kilo schweres Seemonster aufspüren wollen, macht das Turnier auch nicht lustiger... 2. Geschichte: Heute findet der "Eltern-in-der-Schule-Tag" statt. Begeistert bringt Dad sein Wissen und seine Fachkenntnisse an die Schüler. Doch von seiner Art sind weder Schüler noch Lehrer oder andere Eltern begeistert. Auch Millie hat jemanden mitgebracht: Kat. Und der versucht alles, um Coop den Tag so richtig zu vermasseln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Robert Pincombe, Vito Viscomi Altersempfehlung: ab 6