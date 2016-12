Super RTL 09:00 bis 09:10 Trickserie Die Oktonauten Die Oktonauten und die Seepferdchen GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Nach einem anstrengenden Nachteinsatz machen Käpt'n Barnius, Kwasi und Peso todmüde und mordshungrig Frühstückspause auf einer Seegraswiese. Dabei beobachten sie zufällig den Paarungstanz zweier verliebter Seepferdchen. Um Benni und Julia nicht weiter zu stören, machen die Oktonauten sich auf dem Heimweg, geraten dabei aber in einen gefährlichen Strudel. Da meldet Dana auch schon, dass ein gewaltiger Sturm im Anmarsch ist und rät ihnen, sich lieber zu beeilen. Doch kaum in der sicheren Zentrale angekommen, entdecken sie Julia, die hilflos draußen im Sturm herumtreibt. Und auch ihr geliebter Benni ist verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Monica Kruse, Lars Julio Muri

