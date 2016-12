ONE 23:50 bis 00:40 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Auf Messers Schneide AUS 2013 2016-12-23 21:55 Stereo 16:9 Live TV Merken Dot und Hugh entdecken die Leiche eines jungen Teenagers. Bei ihren Ermittlungen stoßen Jack und Miss Fisher auf zwilichtige Vorgänge in einem Haus für Frauen in Not. Wird hier wirklich geholfen oder lauert hinter der Fassade ein noch schlimmeres Verbrechen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Miriam Margolyes (Aunt Prudence) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Tony Tilse Drehbuch: Ysabelle Dean Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16