ONE 22:00 bis 22:25 Serien Nurse Jackie Schicksalspfeile USA 2010 2016-12-20 01:35 Stereo 16:9 Während Zoey ihre vermutete Schwangerschaft über alle Maßen auslebt, und damit allen ziemlich auf die Nerven geht, stellt sich heraus, dass Eleonor tatsächlich mit der Fernsehreporterin Sarah mehr als bloß eine harmlose Affäre hat. Und während die Freundschaft zwischen Jackies Ehemann Kevin und ihrem Geliebten Eddie für sie immer gefährlicher wird, überstürzen sich im "All Saints" die Ereignisse: Ein Motorradunfallopfer entpuppt sich als Afghanistan-Kriegsveteran, ein harmloser Passant wird von einem Pfeil in eben die Lunge getroffen, die er vor kurzem als Organspende erhalten hat, und Fitch wird ganz nebenbei als Gesicht des "All Saints" recht unangenehm gedemütigt... (Premiere in ONE) Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" de la Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Anna Deavere Smith (Mrs. Gloria Akalitus) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Nancy Fichman, Jennifer Hoppe Kamera: Igor Martinovic Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12