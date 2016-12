tagesschau24 03:05 bis 03:50 Magazin SWR Landesschau Rheinland-Pfalz Warmes von Herzen - Kochen für Obdachlose in der Handwerkskammer Koblenz / Kein sicherer Notruf im Grenzgebiet? - Kröppener erreicht französische Leitstelle / Gut zu wissen - Worauf man beim Kauf der Weihnachtsgans achten sollte / Hierzuland - Die Steinstraße in Göcklingen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Regionalmagazin hat den Finger stets am Puls des Landes und seiner Menschen: Es bietet Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen im Zoom, Reportagen, interessante Gäste, die Regio News und vieles mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patricia Küll Originaltitel: SWR Landesschau Rheinland-Pfalz

