VOX 23:20 bis 00:50 Dokumentation Xavier Naidoo - Meine Tauschkonzerte D 2016 Stereo 16:9 In der von Xavier Naidoo moderierten Doku "Xavier Naidoo - Meine Tauschkonzerte" dreht sich alles um die Stars aus 'Sing meinen Song'. Darin zeigt VOX, welche musikalischen Projekte die einzelnen Künstler seit ihrer Zeit in Südafrika umsetzten, ob sie sich auch privat noch einmal wiedergetroffen haben und wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen. Außerdem verabschiedet sich Xavier Naidoo vom Tauschkonzert: Er blickt zurück auf die emotionalsten Momente der letzten drei Staffeln und übergibt das Zepter des Gastgebers an Alec Völkel und Sascha Vollmer von 'The BossHoss'. Originaltitel: Xavier Naidoo - Meine Tauschkonzerte