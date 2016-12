VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Richard Albers erkennt seine Tochter Miriam nicht wieder - die 15-Jährige ist verschlossen und fehlt andauernd in der Schule. Richard beruhigt sich mit dem Gedanken, dass Teenies nun mal so sind. Doch dann stößt er auch noch auf Hinweise, dass Miriam womöglich einen Amoklauf in ihrer Schule plant. Richard Albers weiß nicht, wie er darauf reagieren soll und seine gleichgültige Exfrau ist ihm bei der ganzen Sache auch keine Hilfe. Verzweifelt und hilflos wendet der Vater sich an sämtliche Behörden. Doch keiner nimmt die Warnsignale ernst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

