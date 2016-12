TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Evil - Gesichter des Bösen Der perfide Prophet USA 2016 Merken Als Kevin Currie erfährt, dass sein guter Freund Jeffrey Lundgren einige Mormonen aus seiner Glaubensgemeinschaft auf seinen Bauernhof in Kirtland, Ohio, einlädt, um dort zusammen mit ihnen zu leben und zu beten, ist er überglücklich. Er glaubt, dass er nun endlich den Familienzusammenhalt gefunden hat, den er als Kind immer vermisste. Jeff kennt die heiligen Schriften besser als jeder andere und ist für Kevin wie ein Bruder. Doch die Dinge ändern sich: Während Jeff unablässig darüber spricht, das Böse zu bekämpfen, keimt in Kevin der Verdacht auf, dass der wahre Teufel in ihrem Bauerhaus Einzug gehalten hat und ihm nach dem Leben trachtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Galalis (Alice Lundgren) Gabe Milligan-Green (Kevin Currie) Josh Rhett Noble (Keith Johnson) Natalie Roy (Kathy Johnson) Marc Wooters (Jeffrey Lundgren) Originaltitel: Evil Lives Here Regie: J. Tom Pogue Drehbuch: Jonathan Santos