TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Außergewöhnliche Schwangerschaften Zurück auf Anfang GB 2014 Merken Cayesha wurde beim Diebstahl erwischt. Die 24-Jährige ist Wiederholungstäterin und sitzt nun ihre vierte Haftstrafe ab, außerdem ist sie im neunten Monat schwanger. Ihr zweites Kind wird im Gefängnis zur Welt kommen. Sie bereut ihre Straftat sehr, da nun auch ihr Baby darunter leiden muss, dabei hat Cayesha noch Glück: Sie hat einen Platz in einem Mutter-und-Kind-Programm bekommen. Unter strengen Auflagen darf sie ihr Baby bis zu ihrer Freilassung behalten. In den meisten Fällen werden die Kinder, die in den USA hinter Gittern zur Welt kommen, nämlich sofort von den Müttern getrennt. Außerdem in dieser Folge: eine werdende Drillings-Mama mit einem winzigen Magen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Pregnancies