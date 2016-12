TLC 23:55 bis 00:50 Dokumentation Mörderische Affären Lust auf Abenteuer USA 2013 Merken Shelley und Robert Spears aus Connecticut sind seit 20 Jahren verheiratet. Da sich in ihrer Ehe die Routine eingeschlichen hat, sucht Shelley neue Bekanntschaften im Internet und beginnt bald eine Online-Romanze mit Benedetto Cipriani. Der charmante Italiener überredet Shelley, ihre virtuelle Affäre auch physisch auszuleben - und bringt damit ein mörderisches Komplott in Gang. Auch beim texanischen Polizeibeamten Bobby Lozano und seiner Frau Viki hängt der Himmel nach 14 Jahren nicht mehr voller Geigen. Doch als Bobby ein Verhältnis mit seiner attraktiven Kollegin anfängt, kommt es zu einem tödlichen Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dane Becker (Larry) Richard Cerqueira (Benedetto Cipriani) Francesca Fabiani (Intern) Victoria Gates (Jane) Debbie Hartner (Bartender) Matt Hayek (Handsome Blonde Man at Bar) George Kardulias (Janos Kulcsar, the Older) Originaltitel: Deadly Affairs Drehbuch: Walker Lamond