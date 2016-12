TLC 15:00 bis 15:30 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Hinter der Fassade USA 2015 Merken Vor dem Besuch im National Museum of Dance möchte Whitney ihre "No Body Shame"-Botschaft bestmöglich präsentieren und hat deshalb ein Designer-Team organisiert, das ihre Website auf Vordermann bringt. Doch während des Termins wird das Auto der 31-Jährigen abgeschleppt, weil sie im Halteverbot stand. 300 Dollar Strafe sind das letzte, was Whitney im Moment brauchen kann, denn sie hat ein kleines Geldproblem. Werden die Mädchen aus der Big Girl Dance Class die nötige Summe auftreiben, damit ihre engagierte Trainerin nach Saratoga, New York, reisen kann, um dort für das National Museum of Dance zu tanzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life