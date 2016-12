TLC 11:45 bis 12:15 Dokusoap Ein Koch für gewisse Stunden Tara USA 2008 Merken Curtis Stone ist nach Santa Fe in New Mexico gebeten worden, wo Tara ihren Mann Kevin mit einem Gourmet-Dinner überraschen möchte. Der "Koch für gewisse Stunden" trifft die dreifache Mutter auf dem berühmten "Farmers Market", wo er sich mit besten Bio-Produkten für das geplante griechische Essen eindeckt. Doch als es ans Kochen geht, befürchtet Curtis Platzprobleme: Die Familie lebt in einem Wohnmobil und ist küchentechnisch etwas beengt. Und das Menü ist anspruchsvoll. Wird er sein Lammfilet auf Rosmarin-Spießen, den griechischen Salat mit Wildlachs und die göttlichen Chili-Schoko-Trüffel trotzdem in gewohnter Qualität und Schnelligkeit auf den Tisch bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Take Home Chef