TLC 05:50 bis 06:10 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Schießanlagen und Schönheits-OPs USA 2014 Merken Nachdem Lindsie, die älteste Tochter der Familie Chrisley, mit ihrem Freund quasi durchgebrannt ist und Will ehelichte, ohne dass er bei Todd um ihre Hand angehalten hatte, ist die Stimmung etwas angeknackst. Da Papa Todd seine Lindsie aber über alles liebt und außerdem sein neues Enkelkind zur Welt gekommen ist, versucht der Multimillionär ein freundschaftliches Verhältnis zu Will aufzubauen. Leider ist der ohnehin wortkarge Schwiegersohn beim großen Familienessen so einsilbig, dass keine halbwegs passable Kommunikation zustande kommt. Doch Todd zieht ein Ass aus dem Ärmel und schleppt den schweigsamen Will zur Schießanlage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best