RTL 02:25 bis 03:15 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Feuer und Flamme CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Unter der Leitung von Grissom und Catherine arbeiten die beiden forensischen Teams wieder zusammen. Drei nicht miteinander zusammenhängende Mordfälle beschäftigen die Crew: Ein Pärchen wird ermordet in seinem Bett aufgefunden. In dem gefährlichsten Viertel der Stadt findet man die Leiche einer Stripperin. Zwei weitere tote Menschen findet man im Kofferraum eines Autos, wo sie bereits seit fünf Tagen der sengenden Hitze ausgesetzt waren. Währenddessen untersucht Grissom das Tonband, das sich mit Nick im Sarg, in dem er seinerzeit begraben wurde, befand. Dabei kommt Erstaunliches zu Tage: Der Täter, war nicht alleine, als er es aufgenommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidel) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Albert Robbins) William Petersen (Gil Grissom) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard Lewis Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Naren Shankar, Naren Shankar, Carol Mendelsohn Kamera: Michael Slovis Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 370 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 165 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 105 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 100 Min.