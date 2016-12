RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue Brüche und Kontinuitäten USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wozniak überwacht Stahl, als mitten in der Nacht eine Frau aus dessen Wohnung kommt, die aussieht wie Harlee. Er findet heraus, dass es sich dabei um eine Prostituierte handelt, die eine Perücke mit brünetten Locken trägt und von Stahl dafür bezahlt wird, sich als Harlee auszugeben. Kristina erzählt ihrer Mutter, sie sei mit einer Freundin essen. Stattdessen trifft sie sich mit Miguel. Dieser erzählt ihr, ihre Mutter sei bei einem Streit die Treppe herunter gefallen. Außerdem erfährt er, dass Harlee und Wozniak schon seit seiner Verhaftung zusammen arbeiten. Die Planungen für den Überfall sind in vollem Gang und Harlee versucht, auch für den Rest ihres Teams Straffreiheit auszuhandeln. Stahl stimmt zu, wenn Harlee ihm den Namen des Drahtziehers liefert. Sie nennt ihm schließlich den Namen des DEA-Agents, doch Stahl verfolgt einen anderen Plan, als gedacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Steven DePaul Drehbuch: Wolfe Coleman Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin