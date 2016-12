RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Kein Lied mehr für die Leiche USA 2016 2016-12-20 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Studenten brechen eines Nachts in das Labor der renommierten Lynwood-Universität mit dem Ziel ein, die Laborratten zu befreien, die dort für Tests gehalten werden. Als sie das Labor betreten, stellen sie fest, dass ihnen schon jemand zuvorgekommen ist. Zwischen den umherlaufenden Ratten finden die Studenten etwas Schockierendes: die angefressenen Überreste eines Menschen. Bei dem Toten handelt es sich um den Studenten Scott, Leiter der A-Cappella-Gruppe 'The Whippersnaps'. Aubrey und Booth beschließen, der musikalischen Gruppe einen kleinen Besuch abzustatten. Offensichtlich hatte Scott vor, die Statuten der Gruppe zu ändern und erstmalig ein Mädchen aufzunehmen. Das kam nicht nur bei den aktuellen Mitgliedern der Gruppe, sondern auch bei den Ehemaligen nicht besonders gut an. William Johnson, Vater eines der Sänger und ehemaliges Mitglieder der Whippersnaps macht beispielsweise keinen Hehl daraus, dass er an den Traditionen festhalten will. Doch würde er dafür auch töten? Währenddessen kriselt es in Hodgins' und Angelas Beziehung. Hodgins hat vor, an einem nicht ganz ungefährlichen Experiment zur Wiederherstellung seiner Nervenbahnen teilzunehmen, wovon Angela alles andere als begeistert ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) T.J. Thyne (Jack Hodgins) John Boyd (James Aubrey) B.K. Cannon (Sammy Mills) Originaltitel: Bones Regie: Michael Lange Drehbuch: Yael Zinkow Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12