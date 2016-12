WDR 14:30 bis 15:15 Reportage Zu Gast in Britannien: Von Newcastle bis Schottland Britannien - Von Newcastle bis Schottland D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das englische Newcastle hält einige Überraschungen bereit. Nach dem wirtschaftlichen Niedergang in den 70er-Jahren hat sich die Stadt an der Tyne in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Alte Fabrikanlagen, prachtvolle Kaufmannshäuser aus dem 17. Jahrhundert und die klassischen Bauten aus der viktorianischen Zeit wurden restauriert, die historische Altstadt "Grainger Town" wieder belebt. Weiter nördlich, in der Grafschaft Northumberland, kann man auf Harry Potters Spuren wandeln. Von hier aus ist es auch nicht mehr weit bis Glasgow: Die größte Stadt Schottlands ist keine Bilderbuchschönheit, aber sie steckt voller reizvoller Kontraste. Das einstige Zentrum der Schwerindustrie wurde gründlich renoviert; überall hat der bekannte schottische Designer und Architekt Charles Rennie Mackintosh seine Spuren hinterlassen. Wild, schön und mit dem "Wasser des Lebens" gesegnet ist Schottlands Westen, seine Inseln und seine Whiskyproduktionen sorgen hier für Abwechslung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zu Gast in ... Regie: Christiane Hartmann/Manfred E. Schuchmann/Uwe Schwering