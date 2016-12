WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Der kleine Schimpanse Ubangi wird wieder zu seiner Affenhorde gelassen, nachdem seine Mutter den Zoo Münster verlassen hat. Das ist ein wildes Wiedersehen mit den anderen Schimpansen... Weniger gut vertragen sich Vater und Sohn bei den Geparden: Kambu kommt - nach fast einem Jahr - aus dem Zoo Wuppertal zurück. Jetzt zeigt er seinem Nachwuchs erst einmal, wer der Boss im Gehege ist. Eine Schocksekunde für die Pflegerin! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.