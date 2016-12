RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-20 04:45 Merken KayC will ihren Mitbewohnern und nicht zuletzt sich selbst beweisen, dass sie auch allein erfolgreich sein kann. Als sie Till davon überzeugen möchte, sie zu managen, stoßen zwei Welten aufeinander. Also begibt sich KayC anderweitig auf die Suche nach einem Manager und macht im Internet einen Kandidaten ausfindig. Als Easy sie vor windigen Typen in dem Business warnt, bemüht sich KayC um Vorsicht. Doch dann wird sie unachtsam und droht einen hohen Preis für ihr Streben nach schnellem Ruhm zu bezahlen... Da Ute im Krankenhaus liegt, müssen Malte und Roger in der Vorweihnachtszeit allein auskommen. Ute hat ein schlechtes Gewissen und schlägt Caro als rettende Aushilfe vor. Nur mit Mühe kann Ute Malte davon überzeugen. Und es kommt, wie es kommen muss. Kaum hat Caro einen Fuß ins Schiller gesetzt, geraten Malte und sie aneinander. Doch Caro gelingt es mit ihrer liebenswert verrückten Art, Maltes harte Schale etwas zu erweichen. Alles scheint gut zu laufen, bis Malte eine seltsame Botschaft erhält... Nachdem Valentin sein schlechtes Gewissen und die ihn umgebenden Lügen nicht länger ertragen kann, scheint der waghalsige Sprung vom Dach eine regelrechte Befreiung zu sein. Immer weiter sucht er nach dem Adrenalin-Kick und kehrt danach innerlich gestärkt nach Hause zurück. Vor seinen besorgten Eltern gibt er vor, lediglich Sport gemacht zu haben. Während Benedikt die Verbindung zu Valentin wieder stärken will, bleibt Andrea skeptisch. Valentin schafft es jedoch mittlerweile, ganz zur Freude seiner Mutter, seinem Opa gelassen zu begegnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns