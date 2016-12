RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Willkommen zurück D 2004 2016-12-20 16:20 Merken Natascha zieht mit ihrem Anwalt gekonnt die Fäden, damit die ehemalige Schließerin Annika Jesske nach Reutlitz kommt. In Reutlitz ist es dann allerdings nicht Natascha, sondern Melanie, die Annika das Leben zur Hölle macht. Was Annika zudem nicht weiß: Ihre neue Freundin Ginger ist eine alte Verbündete von Natascha, und gemeinsam wollen die beiden dafür sorgen, dass Annika in Zukunft die Hauptattraktion im Event-Puff Reutlitz wird. Gänzlich unerwartet für die Frauen kommt Baal als Direktorin nach Reutlitz zurück. Sie will mit den Missständen aufräumen. Zum Erstaunen aller zeigt sie sich den Frauen gegenüber offen und verständnisvoll. In Wirklichkeit hat Eva Baal allerdings sehr konkrete Hintergedanken bei ihrem Tun... Seit Sam, ein alter Bekannter aus Namibia, ihren Weg gekreuzt hat, lebt Wilhelmina in der Angst, die Menschen in ihrem Dorf könnten von ihrem Gefängnisaufenthalt erfahren. Wird ihre wahre Identität auffliegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Arne Laser, Ariane Lange, Julius Grützke, Patrick Schuckmann, Uschi Hofmann, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann