RTL Passion 11:50 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-20 03:00 Merken Katja landet mit Meyerhoff im Bett, doch als er mit ihr schlafen will, bricht sie das Stelldichein überfordert ab. Nun muss sie jedoch befürchten, dass sich die Aktion negativ auf ihr Training auswirken wird. Katja fühlt sich in ihrer Sorge bestätigt, als Meyerhoff sich ihr gegenüber extrem unnahbar präsentiert. Doch sie ahnt nicht, dass Meyerhoff ein Machtspiel mit ihr spielt, was Ben alarmiert mitbekommt. Deniz bekommt von Richard eine Sonderaufgabe und muss eine Nachtschicht einlegen, womit er Roman vor den Kopf stößt, der sich auf einen gemeinsamen Abend gefreut hat. Als Deniz dann noch auf eine lukrative Geschäftsidee gestoßen wird, will er sich, ganz nach Richards Vorbild, ins Erfolgsgeschäft stürzen. Maximilian verteidigt sich vor Richard und wirft ihm wütend mangelndes Vertrauen vor. Als Richard erfährt, dass Maximilian wirklich nicht mit Firmengeld spekuliert hat, muss er sich zwangsläufig bei Maximilian entschuldigen. Maximilian jedoch hat genug von Richards herablassendem Verhalten und beschließt, aufs Ganze zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser