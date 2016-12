RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-12-24 05:10 Merken Wolfgang sieht nur noch eine Möglichkeit, seinen Ruf wieder herzustellen: Er will Karin wegen Rufmordes anzeigen. Doch da ihm handfeste Beweise fehlen, beschließt Wolfgang, noch einmal persönlich mit Karin zu sprechen. Aber Karin ist spurlos verschwunden. Wolfgang wird zunehmend verzweifelter... Erleichtert, dass der Laser endlich von der Spedition geliefert wurde, beschließt Ariane, so viele Termine wie möglich nachzuholen, auch wenn ihr dadurch keine Zeit mehr für die Familie bleibt. Aber ihre finanzielle Lage ist so angespannt, dass ihr keine andere Wahl bleibt. In dieser Situation taucht der Pharma-Vertreter Simon Graef erneut auf und macht Ariane einen Vorschlag, der finanziell interessant sein könnte... Anna ist heilfroh, als Ole verhindern kann, dass Jill von ihrer Beziehung erfährt. Während Jill dann in der Schule über das merkwürdige Verhalten ihres Vaters spekuliert, kann Anna Jills Vermutungen zerstreuen, Ole habe möglicherweise eine Freundin. Anna und Ole sind sich nach wie vor einig, dass weder Jill noch Annas Familie von ihrer Liebe erfahren sollen. Doch der Zufall will es anders... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics