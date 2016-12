Hessen 22:45 bis 00:15 Krimiserie Sherlock - Ein Fall von Pink GB 2010 Wieder da Live TV 20 40 60 80 100 Merken London, heute. Innerhalb kurzer Zeit werden in der Themse-Metropole mehrere Leichen gefunden. Die Personen kannten sich nicht und waren offensichtlich durch nichts miteinander verbunden - außer, dass sie scheinbar alle auf die gleiche Weise Selbstmord begingen. Inspector Lestrade von Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Sein Instinkt sagt ihm jedoch, dass es sich bei den Fällen um mehr handelt als um übliche Suizide. Da er und seine Leute allein nicht weiterkommen, rufen sie jenen Mann zu Hilfe, der sie schon oft bei der Aufklärung vermeintlich unlösbarer Fälle unterstützt hat: Sherlock Holmes. Der hat durch einen gemeinsamen Bekannten gerade den Militärarzt und Afghanistan-Veteranen Dr. John Watson kennengelernt und als Mitbewohner in sein Apartment in 221b Baker Street aufgenommen. Dem Lockruf der Polizei kann er nicht widerstehen: Eine Serie geheimnisvoller Todesfälle ist genau nach dem Geschmack des privaten Ermittlers mit der genialen Kombinationsgabe. Mit Watson im Schlepptau macht er sich an die Arbeit und kann schon bald mit Sicherheit sagen, dass man es mit den Taten eines perfiden Serienkillers zu tun hat. Dass er bei seinen Recherchen nicht immer nach den Regeln des Gesetzes arbeitet, stört Holmes nicht. Der selbstgefällige, mit trockenem Humor bestens ausgestattete Dandy weiß genau, wie unersetzbar er ist, weil seinem Scharfsinn niemand das Wasser reichen kann. Diesmal aber bekommt er es mit einem Widersacher zu tun, der ein diabolisches Spiel mit seinen Opfern treibt - und auch den brillanten Sherlock an die Grenzen seiner Fähigkeiten bringt. - Die weltweit gefeierte BBC-Krimireihe "Sherlock" versetzt den legendären Ermittler ins London des 21. Jahrhunderts: Arrogant, exzentrisch und mit hellsichtiger Kombinationsgabe löst er seine Fälle. Die Hauptrollen spielen Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Rupert Graves (Detective Inspector Lestrade) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Mark Gatiss (Mycroft) Vinette Robinson (Sergeant Sally Donovan) Louise Brealey (Molly Hooper) Originaltitel: Sherlock Regie: Paul McGuigan Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Steve Lawes Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12