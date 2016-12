RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Die Geisel D 1998 Merken Axel Fischer, der Sohn des bekannten Computerhändlers Anton Fischer, wird auf offener Straße gekidnappt. Die Entführer verlangen von den Eltern zehn Millionen Mark Lösegeld. Es muß schnell gehandelt werden, denn Axel ist Diabetiker und braucht eine bestimmte Sorte Insulin. Bei der Geldübergabe kann ein Entführer festgenommen werden. Es ist Jutta Pawlack, die Axel aus dem Spielcasino kennt. Mit der Zusage, Axel das notwendige Insulin zu verabreichen, kann sie bei der Staatsanwaltschaft ihre Freilassung erpressen. Jutta kann sich der Beobachtung durch die Kripo entziehen und flieht. Als Bongartz und Kehler in Juttas Wohnung eindringen, finden sie dort einen Toten. Es ist Juttas kürzlich aus der Haft entlassener Ehemann Peter. Kurze Zeit später wird Axel Fischer plötzlich freigelassen und meldet sich bei der Polizei. Man findet das Versteck, in dem er angeblich drei Tage festgehalten wurde. Zur gleichen Zeit wird Juttas Leiche aus dem Fluß geborgen. Die zweite Leiche macht Kehler und Bongart vollends mißtrauisch: Hat Axel Fischer womöglich seine Entführung nur vorgetäuscht und nun die Mitwisser beseitigt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Max Gertsch (Ralf Bongartz) Britta Schmeling (Staatsanwältin Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Oberstaatsanwalt Gerhart Lotze) René Hofschneider (Axel Fischer) Jochen Senf (Anton Fischer) Johanna Christine Gehlen (Jutta Pawlack) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Elmar Gehlen Drehbuch: Wolfram Kampe Musik: Rainer Oleak