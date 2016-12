BR Fernsehen 23:55 bis 02:05 Drama Die Schaukel D 1983 20 40 60 80 100 Merken Das Leben der bayerisch-französischen Familie Lautenschlag ist zur Zeit des Prinzregenten alles andere als langweilig: Sie wohnen gegenüber dem Glaspalast beim Alten Botanischen Garten in München und fallen im spießbürgerlichen Deutschland der Jahrhundertwende auf wie bunte Hunde. Ganz München spricht über die vier Kinder des ungleichen Paares. Es fehlt der Familie an Geld, dennoch pflegen sie ihr kulturelles Leben in der Stadt und sparen auf Theaterkarten oder unternehmen gemeinsame Ausflüge. München, im Jahre 1889 zur Zeit des Prinzregenten: Es ist eine Ära zwischen zwei Kriegen, in der Reichskanzler Bismarck abdankt und Johann Strauss den Kaiser-Walzer schreibt. Gegenüber dem Glaspalast beim Alten Botanischen Garten wohnt die bayerisch-französische Familie Lautenschlag, die im spießbürgerlichen Deutschland der Jahrhundertwende auffällt wie ein bunter Hund. Mutter Madame Lautenschlag ist eine kultivierte Pariser Pianistin, der wortkarge Vater ist königlich-bayerischer Gartenarchitekt. Über die vier Kinder des ungleichen Paares spricht ganz München: Die älteste Tochter Hespera ist der stille Mittelpunkt der Familie, während ihre 20-jährige Schwester Gervaise unnachahmlich Personen imitieren kann. Sohn Otto macht gerade sein Abitur, hasst die Schule und träumt von Diamantenminen in Transvaal. Und dann ist da noch die jüngste Tochter, Mathias genannt, die Dirigentin werden will. Der aufmüpfige Teenager ist ein wahrhafter "Salonschreck" und bringt mächtig Wind in das Leben der Familie. Percy Adlons Film "Die Schaukel" basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Annette Kolb, der 1934 veröffentlicht und 1951 mit dem Literaturpreis der Stadt München ausgezeichnet wurde. Darin skizziert die Autorin humorvoll und distanziert das Porträt einer bayerisch-französischen Familie in der vergangenen Epoche um die Zeitenwende. Auf diese verlorene Welt fallen bereits die Schatten einer neu anbrechenden Zeit, die Vorboten des Schreckens des 20. Jahrhunderts. Die Autorin Kolb verließ 1933 aus Solidarität mit ihren verfolgten Freunden und Kollegen Deutschland. Eine Fußnote in dem Roman, in der sich die Autorin für den Einfluss jüdischer Künstler und Intellektueller bedankt, wurde in der Neuauflage des Buches auf Anweisung von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels gestrichen. Anette Kolb selbst steht als liebenswerter Tomboy Mathias, gespielt von Anja Jaenicke, im Mittelpunkt des Geschehens. Percy Adlon setzt den Roman kongenial und mit grandiosen Schauspielern in Szene. So erhielten die Schauspieler Anja Jaenicke, Lena Stolze, Susanne Herleth und Joachim Bernhard für ihre Leistung in diesem "bestrickenden Film über ganz unmögliche Leute" (Ponkie, AZ), als bester Nachwuchs den Bayerischen Filmpreis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Jaenicke (Mathias) Lena Stolze (Gervaise) Joachim Bernhard (Otto) Susanne Herlet (Hespera) Christine Kaufmann (Madame Lautenschlag) Rolf Illig (Herr Lautenschlag) Ulrich Tukur (Lhombre) Originaltitel: Die Schaukel Regie: Percy Adlon Drehbuch: Percy Adlon Kamera: Jürgen Martin Musik: Peer Raben Altersempfehlung: ab 6