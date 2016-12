BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Schwarzer Advent D 1998 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Münchner Hauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic müssen im Angesicht eines möglichen "erweiterten Selbstmordes" ermitteln, denn es besteht die Gefahr, dass Rainer Wenisch, der seine Ex-Frau im Streit getötet hat, sich umbringen will und seine beiden Kinder mit in den Tod nimmt. Im fieberhaften Wettlauf mit der Zeit gerät die hartnäckige Fahndung nach dem Mörder und seinen gefährdeten Kindern zu einer fast hoffungslosen Suche ... In der Vorweihnachtszeit versucht Rainer Wenisch seine Ex-Frau Kirstin zu überreden, für ein Wochenende mit den beiden Kindern zu ihm zurückzukehren. Wenisch will seinem Vater, der nach vielen Jahren aus Chile zu Besuch kommt, um jeden Preis eine heile Familie vorspielen. Als Kirstin ablehnt, tötet Rainer sie im Affekt. Seinen beiden Kindern Leo und Natascha erzählt er, dass ihre Mutter auf einer Dienstreise in Rom sei. Um seine Vorstellung von einer perfekten Familie für seinen Vater zu inszenieren, engagiert er eine Prostituierte, die für dieses Wochenende die Mutterrolle spielen soll. Den beiden Münchner Hauptkommissaren Franz Leitmayr und Ivo Batic wird bald klar, dass sie es bei Kirstins Mörder mit einem unberechenbaren Menschen zu tun haben. Im Zuge ihrer Ermittlungen kristallisiert sich das Täterprofil eines äußerst labilen, verzweifelten Mannes heraus, der zu allem fähig ist. Es besteht die Gefahr, dass es zu einem "erweiterten Selbstmord" kommt. Bei der fieberhaften Suche nach dem möglichen Aufenthaltsort der drei zählt jede Sekunde. Eine winzige Spur, Wenisch und die Kinder zu finden, ergibt sich bei einem Eishockeyspiel im ausverkauften Stadion. Doch der präzise vorbereitete Polizeieinsatz führt zu einer Tragödie und stürzt die Kommissare in einen schweren Konflikt. Die Katastrophe scheint unabwendbar ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr) Christian Berkel (Rainer Wenisch) Julia Richter (Yvette) Hans Michael Rehberg (Rudolf Wenisch) André Emanuel Kaminski (Leo Gruber) Nina Szeterlak (Natascha Gruber) Originaltitel: Tatort Regie: Jobst Oetzmann Drehbuch: Christian Limmer Kamera: Peter Döttling Musik: Dieter Schleip