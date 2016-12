RTS Un 20:55 bis 22:35 Sonstiges Les souvenirs F 2014 Stereo Untertitel Merken Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michel Blanc (Michel Esnard) Annie Cordy (La grand-mère) Mathieu Spinosi (Romain Esnard) Chantal Lauby (Nathaie Esnard) William Lebghil (Karim) Audrey Lamy (la directrice de la maison de retraite) Flore Bonaventura (Louise) Originaltitel: Les souvenirs Regie: Jean-Paul Rouve Drehbuch: Jean-Paul Rouve Musik: Alexis Rault