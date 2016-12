RTS Un 17:55 bis 18:25 Sonstiges Top Models USA 2016 2016-12-21 08:25 Untertitel Merken Sur fond de luxe et de haute-couture, les Forrester, les Spectra, les Logan, les Marone et les Spencer cachent bien des secrets sous les paillettes et le glamour apparents. Entre romance et trahisons, ces familles se déchirent depuis plus de vingt ans au c?ur de la ville de Los Angeles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rafaella Biscayn (Reporter #3) Darin Brooks (Wyatt Spencer) Scott Clifton (Liam Spencer) Antoine de Lartigue (Reporter #2) Phillipe Debaty (Reporter #5) Colleen Foy (Ana, Flight Attendant) Lauriane Gilliéron (Reporter #4) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Cynthia J. Popp Drehbuch: Shannon Bradley, Bradley Bell, Michael Minnis, Mark Pinciotti