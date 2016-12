SAT.1 Emotions 23:50 bis 00:30 Krimiserie Hannibal Vergebung USA 2014 2016-12-20 04:00 16:9 HDTV Merken Hannibal plant seinen finalen Abgang und ist bis zuletzt überzeugt davon, dass Will ihn begleiten wird. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und es kommt zu einem großen Showdown in Hannibals Haus bei seiner letzten Essenseinladung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Cynthia Nixon (Kade Prurnell) Gina Torres (Bella Crawford) Lara Jean Chorostecki (Freddie Lounds) Originaltitel: Hannibal Regie: David Slade Drehbuch: Thomas Harris, Bryan Fuller, Steve Lightfoot Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16