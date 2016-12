SAT.1 Emotions 08:25 bis 09:10 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 229 D 2012 16:9 HDTV Merken Die Kollegen sind froh, dass Conrad als Klinikchef zurückkehrt. Allerdings gilt immer noch Henning als Alleinschuldiger bezüglich der Sabotage der Studie. Laura kann nicht glauben, dass ihre Mutter Saskia die Schuldige ist; sie reagiert aggressiv auf Stefans Andeutungen. Vicky und Bernheimer machen sich zunehmend Sorgen um Shirley, die unter auffälligen Stimmungsschwankungen leidet. Und Georg wird vor eine schwierige Entscheidung gestellt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern

