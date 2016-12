kabel1 classics 12:00 bis 12:50 Krimiserie Mike Hammer Das Tagebuch eines Stars USA 1987 Merken Mike Hammers Ex-Freundin Cassie Conroy ist ein berühmter Filmstar geworden. Eines Nachts bekommt Mike einen verzweifelten Anruf von ihr, in dem sie ihn um Hilfe bittet. Doch als Mike bei ihr erscheint, ist es zu spät: Cassie ist aus dem Fenster ihres Hochhaus-Appartements gestürzt. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus, aber das kann Mike nicht glauben. Er stellt selbst Ermittlungen an - und spürt gleich drei Verdächtige auf, denen Cassies Tod mehr als gelegen kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Theodore Bikel (Russell Gerringer) Claudia Christian (Cassie Conroy) Foster Brooks (Manny Mandrell) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Jon Andersen Drehbuch: B.W. Sandefur Kamera: Jerry D. Good Musik: Ron Ramin Altersempfehlung: ab 12