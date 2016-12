sixx 00:05 bis 01:05 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Die letzte Schicht USA 2011 2016-12-20 01:50 16:9 HDTV Merken Missy Berry, Mitarbeiterin in einem Fast-Food-Restaurant, wird eines Nachts in ihrem Auto mit einem Schuss in den Kopf getötet. Als Lieutenant Joe Kenda Missys Chefin Ruth den Verlust meldet und fragt, ob das Opfer Feinde hatte, führt sie ihn zu einem Polizisten, der Missy die Schuld dafür gab, dass er seinen Job verlor. Doch als sich herausstellt, dass dem Opfer eine große Menge Geld gestohlen wurde, nimmt der Fall eine neue Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Originaltitel: Homicide Hunter Altersempfehlung: ab 16