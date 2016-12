sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Von einem anderen Stern USA 2004 2016-12-20 04:40 16:9 HDTV Merken Teddy ist Röntgentechniker und interessiert sich für alles, was mit Raumschiffen und Aliens zu tun hat. Ein Tages verschwindet er spurlos - alle in Teddys Umgebung, auch seine Ex-Freundin, können bezeugen, dass Teddy unter einer Art Verfolgungswahn leidet. Er glaubt, dass Außerirdische ihn verfolgen und ihn bestrafen. Nach einem Gespräch mit Teddys Cousin Leo kommen Jack und sein Team einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Danny Taylor) Eric Close (Samantha Spade) David Eigenberg (Teddy Cota) Margaret Easley (Sonya Tramille) Enrique Murciano (Danny Taylor) Originaltitel: Without a Trace Regie: Craig Zisk Drehbuch: Greg Walker Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12