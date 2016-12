sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Lemon 2.0 USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoe hat alle Hände voll zu tun, denn die Erkältungswelle führt sämtliche Bewohner von Bluebell zu ihr in die Praxis. Wade ist von dem Umstand wenig begeistert, da er mehr Zeit mit ihr verbringen will. Unterdessen bereiten sich Lemon und Schwester Magnolia auf den großen Schlag gegen Shelby vor. Sie können nicht akzeptieren, dass ihr Vater die Beziehung mit ihr tatsächlich öffentlich machen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Carter Covington Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6