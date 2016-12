sixx 11:10 bis 12:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Seattle Medical USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein großer Fernsehsender dreht eine Real Life Doku im Seattle Grace. Das Fernsehteam ist dabei, als einem Mann zwei Arme transplantiert werden. Indes kommt heraus, dass Arizona ein Stipendium ergattern konnte - in Afrika. Cristina ist immer noch nicht in der Lage, ein Skalpell anzufassen, und Miranda verliert Mary - die Patientin, die sie am Tag des Amoklaufs hätte operieren sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Stephen Cragg Drehbuch: Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux