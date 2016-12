ProSieben 03:05 bis 03:25 Comedyserie Wilfred Vertrauen USA 2011 16:9 HDTV Merken Um seiner Nachbarin Jenna einen Gefallen zu tun, lässt sich Ryan dazu überreden, mit Wilfred zum Tierarzt zu gehen: Ihm soll dort Zahnstein entfernt werden. Wilfred empfindet dies als Vertrauensbruch und ist enttäuscht von seinem Freund. Bevor er in die Narkose sinkt, verrät er ihm jedoch ein Geheimnis von Jenna, das Ryan völlig umhaut. Laut Ryans Internetrecherchen leidet seine Angebetete unter einer seltenen Krankheit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elijah Wood (Ryan Newman) Jason Gann (Wilfred) Fiona Gubelmann (Jenna) Chris Klein (Dew) Rodney To (Dr. Bangachon) Katherine Disque (Mother) Matt Kaminsky (Vet Tech) Originaltitel: Wilfred Regie: Randall Einhorn Drehbuch: David Zuckerman Kamera: Brad Lipson Musik: Jim Dooley Altersempfehlung: ab 16

