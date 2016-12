ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons The Lisa Series USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lisa stellt fest, dass sie noch die eine oder andere außerschulische Aktivität unternehmen muss, um später an einer Elite-Uni angenommen zu werden. Da trifft es sich gut, dass Ned als Trainer des Jungen-Baseballteams kündigt - Lisa übernimmt seinen Job. Sie versteht zwar nichts von dieser Sportart, lässt sich aber von ein paar Statistikern vorrechnen, wie sie ihr Team erfolgreich machen kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: Tim Long Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6