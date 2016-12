ProSieben 09:00 bis 09:25 Comedyserie The Big Bang Theory Nie mehr dumme Typen USA 2010 16:9 HDTV Merken Leonard, Howard, Sheldon und Raj wollen auf dem Dach ein Laser-Experiment durchführen. Als Leonard Penny dazuholen will, lernt er gleich ihren neuen Freund kennen - Zack, muskulös und gutaussehend. Allerdings hat Zack ein Manko: Er ist strohdoof. Indes suchen Howard und Raj im Internet nach der perfekten Frau für Sheldon und beantworten jede Frage so, wie Sheldon sie beantworten würde. Und tatsächlich finden sie sein Pendant ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Peter Chakos Drehbuch: Lee Aronsohn, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver

