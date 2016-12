ProSieben 06:00 bis 06:20 Comedyserie How I Met Your Mother Der Nicht-Vatertag USA 2008 16:9 HDTV Merken Während Barney nach einem One-Night-Stand mit der Vorstellung hadert, Vater zu werden, wünschen sich Marshall und Lily nichts sehnlicher. Als Marshall aufgrund eines wichtigen Meetings nicht heimkommt, verfällt Lily in Trinklaune und beschließt, ihn betrunken in seinem Büro aufzusuchen, um dem Kinderwunsch nachzukommen. Die ganze Situation verdeutlicht Marshall, dass er noch nicht bereit ist für ein Baby. Für derartige Fälle richtet Barney einen Feiertag für Nicht-Väter ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Dan Lauria (Nolan) Lindsey Stoddart (Charlotte) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Robia Rashid, Carter Bays, Craig Thomas Kamera: George La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12