kabel eins 23:20 bis 01:15 Magazin Abenteuer Leben Die aktuellen Foodtrends aus Japan D 2016 16:9 HDTV Tokio ist nicht nur die Stadt mit den meisten Sternerestaurants der Welt - in der Mega-Metropole werden auch jeden Tag neue Food-Trends geboren, die bald den deutschen Markt erreichen werden. Wir gehen der Frage nach, wie ein Land, das so stark mit seinen Traditionen verbunden ist, dennoch eine so gewaltige Innovationskraft in puncto Food haben kann. Wie und was isst Japan? Und was davon essen wir vielleicht in Zukunft? Ein Film voller spannender Kontraste und Wendungen. Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag