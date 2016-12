kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Allein in der Wildnis USA 2012 2016-12-21 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Pool des Ferienhauses von Mafiaboss Gabriel Porchetto senior wird sein Sohn, Gabriel junior, während einer Party erschossen. Anwesend waren - außer einigen Prostituierten und Freunden - auch der jüngere Bruder des Opfers, Sergio, und Curtis Nett. Die Prostituierte Janpen saß während der Tat bei Gabriel im Pool, behauptet aber, den Täter nicht gesehen zu haben. Patrick Jane muss auf eine List zurückgreifen, um das Vertrauen des krebskranken Porchetto senior zu gewinnen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Jillian Bach (Sarah Harrigan) Matt Battaglia (Curtis Nett) Originaltitel: The Mentalist Regie: Elodie Keene Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Frank Perl Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6