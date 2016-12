kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Auf Bewährung USA 2005 16:9 HDTV Merken Danny ist skeptisch, als die schwangere Freundin seines vermissten Bruders Rafael "Rafi" Alvarez und Mutter ihres gemeinsamen neunjährigen Sohnes ihm erzählt, dass Rafi sich verändert habe und ein verantwortungsvoller Familienvater geworden sei. Außerdem wolle er einen Body Shop eröffnen und man habe ihm bereits den nötigen Kredit dafür gegeben. Als Danny der Sache auf den Grund geht, erfährt er, dass Rafi das Geld dafür nicht von einer Bank bekommen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Bobby Chavez (Nickie Alvarez) David Costabile (Scott Asher) Originaltitel: Without a Trace Regie: John F. Showalter Drehbuch: Greg Walker Kamera: Scott Browner Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6