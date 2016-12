kabel eins 08:30 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Giftgas USA 2007 16:9 HDTV Merken Ein Major der Marines wird tot in der Kanalisation gefunden. Er starb an einem Giftgas, dessen Einsatz verboten ist und nur noch zu Forschungszwecken benutzt werden darf. Gibbs und sein Team stoßen bei den Recherchen bald auf einen alten Bekannten: Mamoun Sharif. Sharif hat sich zehn Kilogramm des Giftgases beschafft und damit 108.000 Ein-Dollar-Scheine kontaminiert. Die will er unter die Leute bringen, um seine Familie zu rächen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Enzo Cilenti (Mamoun Sharif) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Agent Tim McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb, Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6

