Disney Channel 23:50 bis 00:10 Comedyserie Die Nanny Ein Weihnachtsmärchen USA 1995 Stereo HDTV Die Nanny nimmt Brighton mit auf eine wundersame Reise, um ihm die wahre Weihnachtsgeschichte zu verraten: Ein grausiger Wirbelsturm verschlägt sie zum Nordpol. Dort angekommen, trauen sie ihren Augen kaum: In weiter Ferne sehen sie den Weihnachtsmann. Aber der ist nicht fleißig bei den Vorbereitungen, sondern sitzt tief traurig im Schnee. Schluchzend erzählt er ihnen von seinem Leid: Die Eisprinzessin Cee Cee ist unzufrieden mit sich selbst und hadert mit der Welt. Deshalb will sie allen Kindern das Weihnachtsfest verderben und hat einen schrecklichen Schneesturm über das ewige Eis geschickt. Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lauren Macmullan Drehbuch: Peter Marc Jacobson, Peter Marc Jacobson, Fran Drescher Musik: Todd Hayen, Timothy Thompson