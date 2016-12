Disney Channel 22:25 bis 22:50 Comedyserie Immer wieder Jim Der eifersüchtige Ehemann USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim will, dass Cheryl sich attraktiv fühlt - deshalb spielt er in einem Restaurant den eifersüchtigen Ehemann und beschuldigt den Kellner, Cheryl schöne Augen gemacht zu haben. Damit auch Danas neuester Verehrer seine Herzensdame auf ähnliche Weise betören kann, bringt Jim ihm seinen Trick bei. Doch der Plan geht nach hinten los: Nachdem Danas Beau seine Show abgezogen hat, hält Dana ihn für einen paranoiden Spinner . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Dennis Capps Drehbuch: David Feeney Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi , Glen Clark