Disney Channel 20:15 bis 21:55 Trickfilm Die Muppets Weihnachtsgeschichte USA 1992 Nach der Erzählung von Charles Dickens Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der herzlose alte Geizhals Ebenezer Scrooge wird in der Weihnachtsnacht von den Gespenstern der Brüder Robert und Jacob Marley, seinen ehemaligen Geschäftspartnern, und von den Geistern vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Weihnachtsfeste heimgesucht. Vor seinen Augen erscheinen Szenen aus seiner Kindheit, der weihnachtliche Haushalt seines Angestellten Cratchit und dessen Frau und schließlich sein eigener Grabstein. Scrooge ist zutiefst betroffen, und von diesem Moment an verändert er sich von Grund auf: Aus dem herzlosen Egoisten wird ein Muster an Nächstenliebe und Großherzigkeit. Frei nach Charles Dickens Erzählung "Scrooge" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Ebenezer Scrooge) Steven Mackintosh (Fred) Meredith Braun (Belle) Robin Weaver (Clara) Raymond Coulthard (Junger Scrooge) Russell Martin (Young Scrooge) Theo Sanders (Young Scrooge) Originaltitel: A Muppet Christmas Carol Regie: Brian Henson Drehbuch: Jerry Juhl Kamera: John Fenner Musik: Miles Goodman