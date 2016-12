Disney Channel 06:00 bis 06:20 Trickserie Die Schlümpfe Clumsy steigt in den Ring USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken Die Warzenmonster legen den Schlumpffluss trocken, um für ihre Wrestlingkämpfe Schlamm zu gewinnen. Clumsy, der sich beim Sport immer als Verlierer fühlt, wird zum Helden, als er als Ablenkung gegen den Verrückten Maher kämpfen muss, damit Papa und Hefty in die Fabrik einbrechen und die Schlammmaschine zerstören zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Regie: Don Lusk, Jay Sarbry, Carl Urbano, Rudy Zamora