SAT.1 Gold 00:05 bis 01:00 Krimiserie Detektiv Rockford Der Schrecken des C-Blocks USA 1976 16:9 Merken Rockfords alter Zellengenosse Gandy setzt auf die Hilfe des Detektivs: Er soll seine Frau erschlagen haben und muss nun für 20 Jahre ins Gefängnis. Gandy beteuert allerdings, unschuldig zu sein - nur kann er das nicht beweisen. Rockford beginnt zu ermitteln. Doch bald hegt er selbst Zweifel an der Ehrlichkeit seines alten Freundes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Joe Santos (Dennis Becker) Isaac Hayes (Gandy Fitch) Lynn Hamilton (Mrs. Bingham/Eunice) Annazette Chase (Debbie) James A. Watson jr. (Arthur) Jack Somack (Oliver Pery) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Jerry London Drehbuch: Roy Huggins, Stephen J. Cannell, Gordon T. Dawson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12