SAT.1 Gold 14:25 bis 15:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Für immer und ewig (1) USA 1995 Merken Es ist nicht mehr lange hin bis zur Hochzeit von Sully und Dr. Quinn, und in Colorado Springs geht es drunter und drüber: Mikes Mutter Elizabeth und ihre Schwestern treffen in dem Städtchen ein, und Elizabeth lässt es sich nicht nehmen, die Vorbereitungen für das Fest an sich zu reißen. Auch Sully will sie bevormunden. Als der schließlich erfährt, dass Cloud Dancing als Trauzeuge wahrscheinlich ausfallen muss, macht er sich erst einmal aus dem Staub ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) William Shockley (Hank Lawson) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Gwen Arner Drehbuch: Beth Sullivan Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis